Трамп: строительство одного ледокола в США сопоставимо с заказом 11 из Финляндии

При этом, по словам американского президента, зарубежные корабли лучше

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство одного ледокола на территории США будет стоить как заказ одиннадцати ледоколов в Финляндии. Об этом заявил в четверг американский лидер Дональд Трамп.

"Мы заказали [в Финляндии] 11 ледоколов. Вы собирались построить один, но этот один стоил бы нам почти столько же, сколько 11. Причем каждый из этих 11 гораздо лучше, чем тот один. Это не выглядело как хорошая сделка", - сказал он. Выступление Трампа транслирует Белый дом.

Американский президент в начале октября на встрече со своим финским коллегой Александером Стуббом объявил, что Вашингтон закупит в Финляндии 11 ледоколов.

В июле Стубб заявил, что его страна поставит в США несколько ледоколов до окончания президентского срока Трампа в 2029 году.