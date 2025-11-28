Эксперт Перейра: давление США на Бразилию дало обратный эффект

Профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро считает, что из-за действий американских властей республика только нарастила связи со странами БРИКС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Попытки властей США оказать давление на руководство Бразилии и добиться от него большей лояльности вплоть до возможного выхода из БРИКС дали обратный эффект. Южноамериканская республика только нарастила связи со странами сообщества, сказал в беседе с ТАСС профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Эден Перейра.

По его словам, власти США пытались использовать пошлины в качестве инструмента "политического принуждения" Бразилии отказаться от ее дальнейшего участия в работе БРИКС. "Но эффект был обратным. Бразильское общество выступило единым фронтом против <...> [экономического давления США], отношение большинства граждан к Соединенным Штатам стало критическим, а связи с БРИКС и глобальным Югом вышли на новый уровень", - отметил политолог.

По мнению аналитика, нынешнее развитие американо-бразильских отношений свидетельствует о явном сокращении возможностей США оказывать воздействие на политику Бразилии. При этом эксперт подчеркнул, что хотя отмена основной части тарифов стала "большой политической и дипломатической победой Бразилии", перед властями теперь стоят новые задачи во внешнеторговой сфере. "Одной из них станет <...> [продолжение] диверсификации наших партнерских отношений и производственных экономических цепочек с другими регионами за пределами Северной Атлантики. В какой-то момент Белый дом может передумать и возобновит агрессивную политику, как это было в отношениях с Китаем в последнее время. Поэтому необходимо минимизировать воздействие подобных шагов", - заключил Перейра.

Ранее Белый дом отменил тарифы в размере 40% на некоторые статьи бразильские сельскохозяйственной продукции, в их числе - мясо, кофе и фрукты. В МИД Бразилии заявили, что руководство страны приветствует отмену США основных пошлин, однако будет продолжать добиваться прекращения действия всех введенных Вашингтоном импортных тарифов.