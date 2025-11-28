Yonhap: связанных с КНДР хакеров подозревают во взломе криптобиржи в Южной Корее

Управляющая биржей компания заявила о взломе и хищении на 44,5 млрд вон

СЕУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Корея подозревают, что хакерская группировка Lazarus, якобы связанная с правительством КНДР, стояла за взломом крупнейшей в стране криптовалютной биржи Upbit. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в государственных и деловых кругах.

Накануне компания Dunamu, которая управляет биржей Upbit, заявила о взломе и хищении криптовалюты на сумму 44,5 млрд вон ($30,6 млн). Виртуальные активы были переведены на неавторизованный криптокошелек, биржа планирует возместить ущерб клиентам.

Газета "Чосон ильбо" отмечает, что ровно 6 лет назад - 27 ноября 2019 года - биржа Upbit была взломана. Тогда было похищено виртуальных активов на 58 млрд вон ($39 млн). Южнокорейская сторона тогда также подозревала участие группировки Lazarus. По данным Yonhap, в этот раз был использован похожий метод взлома.

Помимо этого, 27 ноября состоялась церемония, посвященная приобретению фирмы Dunamu компанией Naver Financial, которая является частью крупного южнокорейского технологического конгломерата Naver. "У хакеров есть склонность к демонстративному поведению. Есть вероятность, что 27 ноября было выбрано в качестве даты для взлома из стремления показать, что они выбрали день объединения компаний специально", - сказал агентству Рёнхап специалист по безопасности.

Южнокорейские власти планируют провести расследование исходя из предположения, что за взломом стоит Lazarus. "Это их тактика - переводить криптовалюту на кошельки на других биржах и пытаться отмыть деньги", - сказал другой специалист по безопасности. По его мнению, использование подобных приемов делает практически невозможным отслеживание переводов.