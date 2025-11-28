Экс-полицейский Гонсалес: западные СМИ искажают образ РФ

Офицер правоохранительных органов США в отставке отметил, что цель ток-шоу Russia Up Close "показать Россию, которую знаем мы, страну, принявшую двух американцев и давшую нам возможность говорить свободно"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Западные средства массовой информации сознательно искажают образ России, создавая картину, не имеющую ничего общего с реальностью. Такое мнение высказал в интервью ТАСС офицер правоохранительных органов США в отставке Эдди Гонсалес, который теперь ведет ток-шоу Russia Up Close вместе с IT-консультантом из США Джозефом Шуцманом.

"Мы - два американца, живущие в России, которые видят страну каждый день, а потом наблюдают, как ее образ преподносится на Западе. Это полная противоположность тому, что мы познали на собственном опыте", - отметил блогер.

По его словам, цель Russia Up Close "показать Россию, которую знаем мы, страну, принявшую двух американцев и давшую нам возможность говорить свободно". "На Западе любят рассуждать об отсутствии в России свободы слова - но разве наш проект не опровергает это? Мы говорим правду с позиции американцев, живущих в России", - подчеркнул Гонсалес.

"Мы хотим показать миру гостеприимную Россию, показать россиянам, как мы смотрим на них со стороны - как на невероятно добрый, отзывчивый, душевный и гостеприимный народ, - сказал Гонсалес. - Это одни из самых добрых людей, которых вы когда-либо встретите в своей жизни".

"Наша задача не в том, чтобы переубедить, а в том, чтобы показать западной аудитории Россию, которую знаем мы", - резюмировал собеседник агентства.

