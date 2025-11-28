Politiken: Дания создала "ночную стражу" для отслеживания высказываний Трампа

Дипломаты готовят сводку высказываний президента США за ночь и рассылают ее датскому правительству

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Дании учредило так называемую "ночную стражу" под руководством Министерства иностранных дел, чтобы отслеживать высказывания президента США Дональда Трампа ночью. Об этом сообщила датская газета Politiken.

По ее информации, "ночная стража" представляет собой смену сотрудников, которые начинают работу в 17:00 по местному времени (11:00 в Вашингтоне) и заканчивают ее к 7:00 утра (01:00 в Вашингтоне). К этому времени дипломаты должны подготовить сводку высказываний Трампа за ночь и разослать ее датскому правительству.

Отмечается, что подобная инициатива стала одним из примеров того, как МИД Дании пытается адаптироваться к работе с администрацией Трампа.

По данным Politiken, новый режим был введен на фоне сложившегося напряжения между Данией и США, связанного с Гренландией.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы войти в состав США, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом исследование, проведенное в январе, показало, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.