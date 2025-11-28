Syria TV: ВС Израиля ударили по Бейт-Джану

По информации телеканала, на территорию поселка также проник израильский военный патруль, произошли стычки между ним и местными жителями

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 28 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля нанесли авиа- и артиллерийские удары по населенному пункту Бейт-Джан в сирийской провинции Дамаск. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его сведениям, на территорию поселка также проник израильский военный патруль, произошли стычки между ним и местными жителями.

17 сентября министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер при посредничестве и участии спецпредставителя США Тома Баррака провели в Лондоне переговоры. Согласно данным канала Syria TV, стороны обсудили новый проект договора по мерам безопасности, который заменит соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенное в 1974 году.

После этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что арабская республика в ближайшее время может подписать соглашение по безопасности с Израилем, однако такой шаг "никоим образом не означает нормализацию отношений" с еврейским государством или присоединение Дамаска к Авраамовым соглашениям. Однако, по информации телеканала Al Arabiya, дальнейшие консультации по договору зашли в тупик, в частности из-за требования Израиля предоставить ему прямой гуманитарный коридор в южную сирийскую провинцию Эс-Сувейда, которая является местом компактного проживания друзов.