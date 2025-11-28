Fox: стрелявший в Вашингтоне афганец прошел проверку ЦРУ

Рахманулла Лаканвал "был чист по всем пунктам", утверждает источник телеканала

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, открывший огонь по бойцам Нацгвардии в Вашингтоне, перед въездом в США прошел полную проверку в американском Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) и "был чист по всем пунктам". Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

Лаканвал работал на ЦРУ в Афганистане, а его биография не вызвала никаких подозрений у сотрудников ведомства перед тем, как ему был разрешен въезд в США в 2021 году. Более того, в 2025 году, как сообщил Fox News, "администрация [президента США Дональда] Трампа удовлетворила его ходатайство о предоставлении убежища [в Соединенных Штатах]".

26 ноября Лаканвал, который въехал в США в 2021 году, открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии возле сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места инцидента до Белого дома составляет около 300 м. Позже Трамп в своем видеообращении распорядился проверить всех граждан Афганистана, которые въехали на американскую территорию при администрации бывшего президента Джо Байдена. Американский лидер назвал инцидент актом террора.

Два нацгвардейца и сам нападавший получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих умерла от полученных травм.