Депутат Рады Железняк: обыски в квартире Ермака проходят с пяти утра

Жилище главы офиса Владимира Зеленского находится на территории закрытой части правительственного квартала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Следственные действия по месту проживания главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака проходят с раннего утра. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

"Обыски проводятся, если я не ошибаюсь, с пяти утра", - сообщил он.

При этом парламентарий уточнил и место, где работают сотрудники антикоррупционных ведомств. "Что касается места обыска, то это квартира Андрея Ермака. Она находится на территории закрытой части правительственного квартала", - сказал он.

Ранее издание "Украинская правда" также сообщило об обысках у Ермака, опубликовав фотографию с места событий. На снимке запечатлены около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, проходящие через блокпост в правительственном квартале.

Где находится сам Ермак, пока не известно. Официальных комментариев относительно происходящего также пока не поступало.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.