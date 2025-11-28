Журналист FT рассказал, с чем связаны обыски у Ермака

Обыски проходят в рамках операции "Мидас" по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе Украины, сообщил Кристофер Миллер

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака проходят в рамках операции "Мидас" по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. Об этом сообщил корреспондент газеты Financial Times (FT) в Киеве Кристофер Миллер.

"Обыски в киевском доме Андрея Ермака <...> связаны с "Мидас" - масштабным расследованием предполагаемого взяточничества в энергетическом секторе Украины", - написал он в Х.

Первыми об обысках у Ермака сообщили депутат Рады Ярослав Железняк и издание "Украинская правда". СМИ опубликовало фотографию с места событий, на снимке запечатлены около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), проходящие через блокпост в правительственном квартале Киева. Позднее он подтвердил, что антикоррупционные органы проводят обыски у него дома, на месте находятся его адвокаты. Ермак не уточнил, где находится он сам. Комментариев от Зеленского пока не поступало.