Депутат Рады Железняк пошутил о связи обысков у Ермака с персонажем Али-Баба

Украинский парламентарий предположил, что работа детективов в квартире у главы офиса Владимира Зеленского началась с фразы "Сезам, откройся!"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака словами "Сезам, откройся!", предположил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Наши источники сообщают, что обыски в помещении Ермака начались с фразы детективов НАБУ "Сезам, откройся!" Но, возможно, это мифология. Столько сказочных персонажей вокруг здания офиса президента живет", - написал он.

Ранее сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба. "Выходит, 10 разбойников из НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - прим. ТАСС) обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы", - съязвил депутат.

Утром 28 ноябя Железняк сообщил, что у главы офиса Зеленского проводят обыски сотрудники НАБУ и САП. Сам Ермак подтвердил, что обыски проходят в его квартире.

10 ноября украинские антикоррупционные ведомства объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупных злоупотреблений в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация, что на записях НАБУ может фигурировать и Ермак.