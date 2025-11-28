Кошта: Брюссель работает с Киевом и Вашингтоном над условиями достижения мира

Председатель Евросовета призвал сосредоточиться на скорейшем достижении прочного мира

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Евросовета Антониу Кошта утверждает, что Брюссель тесно работает с Киевом и Вашингтоном для обеспечения условий достижения мира на Украине.

"Нам следует избегать комментариев по каждому рабочему документу и сосредоточиться на главной цели: скорейшем достижении справедливого и прочного мира на Украине, - сказал глава Евросовета в интервью испанской газете La Vanguardia. - Крайне важно [добиться] прекращение огня, и чтобы Россия согласилась вести переговоры с Украиной". "Сейчас мы очень тесно работаем не только с Украиной, но и с США, чтобы гарантировать, что у нас есть условия для достижения справедливого и прочного мира для Украины", - заверил он.

"Только ЕС может обсуждать санкции, расширение, замороженные активы, потому что все эти [вопросы] - это решения ЕС", - подчеркнул Кошта. "Мы договорились с США, что когда речь зайдет о переговорах по вопросам, связанным с ЕС, они должны будут говорить с ЕС, - заверил глава Евросовета. - Но мы должны помнить: мира без рисков не существует".

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено до 22.

24 ноября газета The Washington Post передавала, что европейские союзники Вашингтона не обладают в полной мере информацией о содержании консультаций между США и Украиной по новому плану урегулирования.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о плане Трампа, заявил, что перечень пунктов США по Украине "может быть положен" в основу будущих договоренностей.