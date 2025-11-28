Кошта: "мирный план" ЕС по Украине состоит в поддержке Киева и санкциях

Председатель Евросовета заявил, что этот план начал реализовываться 24 октября 2022 года, когда в Брюсселе приняли решение о всеобъемлющей поддержке Украины

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС свой "мирный план" по Украине реализует с 24 октября 2022 года и он заключается во всяческой поддержке Киева и санкциях против России.

"Наш мирный план начал [реализовываться] 24 октября 2022 года, когда мы здесь, в Брюсселе, приняли решение о всеобъемлющей поддержке Украины - дипломатической и экономической, а затем также военной", - утверждал он в интервью газете Handelsblatt. "Наши санкции работают", - считает он.

"Это наш главный вклад в достижение мирного решения, поскольку мир не может означать капитуляцию", - заявил глава Евросовета.