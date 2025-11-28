В Раде требуют от Зеленского отправить Ермака в отставку в связи с обысками

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, не стоит ждать, "пока украинцы дожмут это решение" или главе офиса Владимира Зеленского предъявят обвинение, или суд выберет справедливое наказание

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк выступил с обращением к Владимиру Зеленскому, требуя отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале парламентария.

"Господин президент, вы должны срочно освободить главу своего офиса Ермака. После всей той коррупции, циничного хищения в энергетике и оборонке вы абсолютно не имеете никакого права тянуть с этим решением", - написал Железняк.

По его словам, не стоит ждать, "пока украинцы дожмут это решение или пока Ермаку предъявят обвинение, или пока суд выберет справедливое наказание". "Вам просто нужно взять ручку и поставить подпись. Освободить [от должности] человека, который несет полную ответственность за то, что банда Миндича грабила страну все эти годы. А кто-то потом строил себе на эти деньги поместья", - считает парламентарий.

"Любая другая попытка заговорить это решение, оттянуть, назначить Ермака еще в 100 500 переговорных групп, переставить на другую должность - это просто будет прямой удар по той крошке доверия граждан, которая еще есть у общества. Включая вас. Примите самостоятельно единственный правильный выбор, с которым вы тянули как минимум уже несколько лет", - подытожил Железняк.

С утра сотрудники антикоррупционных органов Украины проводят следственные действия по месту проживания Ермака и в его рабочем кабинете.