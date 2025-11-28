Латвия на фоне сокращения расходов выделит €450 млн на безопасность в 2026 году

В течение трех лет власти Латвии планируют уменьшить расходы госбюджета почти на €844 млн, а их сокращение будет проходить постепенно

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Латвии дополнительно предоставят около €450 млн на обеспечение национальной безопасности в 2026 году, несмотря на планы сократить расходы госбюджета. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

Как утверждается в публикации, в следующем году на социальные нужды и оборонные расходы власти балтийской республики планируют выделить около €700 млн. Сообщается, что из этой суммы на обеспечение безопасности предусмотрено почти €450 млн. Средства будут выделены на инвестиции в военный потенциал страны, а также на закупку оборудования и развитие оборонной промышленности. Более того, финансирование будет предоставлено на развитие мер по противодействию киберугрозам, усиление работы спецслужб и обучение военнослужащих.

Отмечается, что в течение трех лет власти Латвии планируют уменьшить расходы госбюджета почти на €844 млн, а их сокращение будет проходить постепенно. В 2026 году расходы республики будут урезаны на €243 млн, в 2027 году - на €305 млн, а через два года - на €296 млн.

В феврале министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что правительство республики утвердило решение об установлении минимального размера оборонных расходов. В 2026 году он составит 4% ВВП страны, а с 2027 года - 5% ВВП.