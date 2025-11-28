Politico: от чиновников ЕС скрывают новую версию плана урегулирования на Украине

По словам собеседника издания, это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Европейские чиновники недовольны, что содержание обновленного плана США по Украине, последняя версия которого была выработана в результате переговоров Вашингтона и Киева, держится в тайне от Европы. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломата.

"Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет этой информации", - сказал собеседник издания. Он отметил, что содержание проекта соглашения скрывается, чтобы избежать повторения ажиотажа, вызванного утечками в СМИ предыдущей версии плана США из 28 пунктов.

Ранее предложенный США план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались существенно его скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о плане Трампа, заявил, что перечень пунктов США по Украине "может быть положен" в основу будущих договоренностей.