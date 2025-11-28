"Страна": США при помощи НАБУ дают понять Украине, что пора менять позицию

Издание отмечает, что обыски у главы офиса Владимира Зеленского начались накануне приезда в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. США посредством обысков у руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака дают понять Киеву, что пора менять позицию по мирному плану. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Издание отмечает, что обыски у Ермака начались накануне приезда в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. По распространенной версии, он должен надавить на украинские власти, чтобы те согласились на уступки по мирному плану американского президента Дональда Трампа. В том числе и в вопросе вывода украинских войск из Донбасса. Подчеркиваются и недавние заявления Ермака, заверявшего, что пока Зеленский управляет киевским режимом, Украина не пойдет на территориальные уступки. По этой причине многие украинские политики уже связывают с этими событиями обыски у Ермака в пятницу. То есть, по данной версии, Вашингтон руками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дает понять Зеленскому, что ситуация серьезная и пора корректировать позицию по мирному плану.

По другой версии - обыски связаны с уже давно реализуемой линией "антизеленской коалиции" по лишению Зеленского реальной власти и превращению его в "английскую королеву" через потерю контроля над парламентским большинством и правительством. Одним из центральных элементов этого плана является увольнение Ермака.

"Страна" указывает и на слухи последних дней, согласно которым Ермак готовил контрудар по антикоррупционным органам руками подконтрольных Банковой (улица в Киеве, где расположен офис Зеленского) силовиков. И сегодняшние действия антикоррупционных структур могут иметь целью предотвращение такого сценария, считает издание.

По данным СМИ, чтобы спасти Ермака, Зеленский и сделал его главой переговорной группы. В пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку.

Обыски у Ермака

Первыми об обысках у Ермака сообщили депутат Рады Ярослав Железняк и издание "Украинская правда". СМИ опубликовали фотографию с места событий, на снимке запечатлены около 10 сотрудников НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), проходящие через блокпост в правительственном квартале Киева. Где находится сам Ермак, пока не известно. Комментариев от него и от Зеленского также пока не поступало.

План Трампа

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече Трампа и Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.