Глава МИД Финляндии надеется на возобновление диалога с Россией в будущем

Элина Валтонен отметила, что между двумя странами "нет политических, но есть дипломатические отношения"

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила надежду на возобновление диалога между Москвой и Хельсинки в будущем.

"Между нашими странами на данный момент нет диалога, однако было бы здорово, если бы появилась возможность возобновить его в будущем", - заявила Валтонен в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Она добавила, что до завершения специальной военной операции России на Украине руководство республики "не видит причин для взаимодействия" с Москвой.

Министр отметила, что между двумя странами "нет политических, но есть дипломатические отношения". По ее словам, Москва и Хельсинки продолжают поддерживать контакт по текущим вопросам.

В апреле президент Финляндии Александер Стубб заявил, что стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией на политическом уровне. При этом он уточнил, что перспективы контактов с Москвой зависят от прекращения конфликта на Украине и развития дискуссий о восстановлении отношений в целом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия открыта к нормализации отношений с теми странами, которые этого хотят.