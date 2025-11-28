В Дамаске назвали удары Израиля по Бейт-Джану военным преступлением

В МИД Сирии заявили, что действия ЦАХАЛ являются умышленной и жестокой атакой

© REUTERS/ Yamam al Shaar

БЕЙРУТ, 28 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии считает удары ВС Израиля (ЦАХАЛ) по населенному пункту Бейт-Джан в сирийской провинции Дамаск военным преступлением. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"МИД заверяет, что умышленная и жестокая атака на Бейт-Джан, совершенная [израильскими] оккупационными силами после неудачной попытки проникновения [на сирийскую территорию], представляет собой полномасштабное военное преступление <...>", - подчеркивается в тексте.

В Дамаске возложили на власти еврейского государства "всю ответственность за эту агрессию" и ее последствия, напомнив, что власти Сирии считают себя вправе предпринять действия для защиты своей страны и ее народа. В сирийском МИД также отметили, что израильская сторона своими "преступными атаками" ставит под угрозу мир и стабильность на Ближнем Востоке, и призвали ООН и Лигу арабских государств (ЛАГ) принять меры в отношении Израиля.

Ранее телеканал Syria TV информировал о нанесении израильской армией авиа- и артиллерийских ударов по поселку, в результате чего по меньшей мере 13 человек погибли, еще не менее 25, в том числе женщины и дети, получили ранения различной степени тяжести. Отмечалось, что на территорию населенного пункта также проник израильский военный патруль, произошли стычки между ним и местным населением. Утверждалось, что в ходе рейда израильские военнослужащие задержали по меньшей мере трех человек.