Фидан: Турция продолжит усилия для приемлемого урегулирования на Украине

По словам главы турецкого МИД, он проинформировал немецкого коллегу Йоханна Вадефул об усилиях, которые Турция в последнее время прилагает для урегулирования украинского конфликта

СТАМБУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Анкара продолжит усилия для мирного урегулирования на Украине, которое будет приемлемым для сторон конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в Берлине по итогам переговоров со своим коллегой Йоханном Вадефулем. Трансляция велась в X турецкого министерства.

"Мы подробно обменялись мнениями по вопросу урегулирования на Украине. Необходимо как с гуманитарной, так и со стратегической точки зрения достичь мира, который был бы приемлемым для обеих сторон. Мы продолжим конструктивную работу в этом направлении", - сказал Фидан.

По его словам, он проинформировал немецкого коллегу об усилиях, которые Турция в последнее время прилагает для урегулирования украинского конфликта.