Министр обороны Румынии подал в отставку

Йонуц Моштяну покинул пост из-за скандала, связанного с его образованием

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну © Inquam Photos/ Octav Ganea via REUTERS

БУХАРЕСТ, 28 ноября. /ТАСС/. Министр Национальной обороны Румынии Йонуц Моштяну подал в отставку на фоне скандала, связанного с его образованием.

"Сегодня я подал заявление об отставке с должности министра национальной обороны. <...> Я не хочу, чтобы обсуждение моего образования и ошибок, которые я совершил много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной", - сказал он. Слова Моштяну приводит телеканал Digi24.