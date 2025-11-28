Министр обороны Румынии подал в отставку
10:11
обновлено 10:21
БУХАРЕСТ, 28 ноября. /ТАСС/. Министр Национальной обороны Румынии Йонуц Моштяну подал в отставку на фоне скандала, связанного с его образованием.
"Сегодня я подал заявление об отставке с должности министра национальной обороны. <...> Я не хочу, чтобы обсуждение моего образования и ошибок, которые я совершил много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной", - сказал он. Слова Моштяну приводит телеканал Digi24.