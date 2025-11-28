"Страна": Зеленский потеряет контроль над кабмином и СБУ при отставке Ермака

Предъявление обвинения главе офиса Владимира Зеленского сделает невозможным его участие в мирном урегулировании в качестве главы переговорной группы, отмечает издание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Гипотетическая отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, которому Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) готовит обвинение, может лишить Зеленского контроля над большинством в парламенте, над правительством и Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет украинское издание "Страна".

Развитие событий после обысков у Ермака будет во многом зависеть от того, предъявят ли ему в пятницу обвинение, считает издание. Если это произойдет, его возьмут под стражу и назначат большой залог. А это уже с большой долей вероятности будет означать его отставку.

Отставка Ермака приведет к потере контроля офиса Зеленского над парламентским большинством и правительством, а также к потере политического контроля над Службой безопасности и Госбюро расследований - именно Ермак координировал политическую часть работы этих структур, в том числе и действий против НАБУ, отмечает "Страна". В парламенте, по мнению издания, контроль перехватит либо руководство фракции "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией, либо новое большинство из оппозиции и части расколовшейся правящей фракции, которое отправит в отставку правительство.

Предъявление обвинения Ермаку сделает невозможным его участие в мирном урегулировании в качестве главы переговорной группы, отмечает издание. В то же время, если ему не предъявят обвинение, то в самое ближайшее время можно будет ожидать контрудара со стороны офиса Зеленского по антикоррупционным органам, а также по ключевым представителям "антизеленской оппозиции".