ЕК представит финальный план экспроприации активов РФ "в ближайшие дни"

Еврокомиссия готова опубликовать свои юридические предложения по этому плану

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия представит в ближайшие дни юридические предложения по плану экспроприации активов России под прикрытием схемы так называемого "репарационного кредита". Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Это будет в ближайшие дни", - сказала она, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Страсбурге о том, что ЕК готова опубликовать свои юридические предложения по этому плану.