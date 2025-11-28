Глава МИД ФРГ выделил два трека на переговорах по украинскому урегулированию

Йоханн Вадефуль подчеркнул важность участия ЕС и НАТО в переговорах

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Германия приветствует переговоры Вашингтона с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта и считает, что вопросы, напрямую затрагивающие ЕС и НАТО, требуют отдельного обсуждения. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине.

"Мы рассматривали как значительный промежуточный шаг на переговорах в Женеве то, что все вопросы, которые затрагивают ЕС, Европу и, прежде всего, НАТО, сначала были исключены из каталога обсуждаемых вопросов. Не потому, что мы не хотим их обсуждать, но потому что мы считаем важным, чтобы мы, европейцы или НАТО, участвовали в них [переговорах]", - отметил он.

"Независимо от этого - и мы это приветствуем, сейчас ведутся переговоры, сначала на двусторонней основе, между США и Украиной и затем на следующей неделе, очевидно, с Россией. Это мы также приветствуем", - заявил Вадефуль.

"Это два различных комплекса, по которым нужно сначала отдельно вести переговоры, - сказал он. - С одной стороны, Украина должна вступить в переговорный процесс с Россией". "С другой стороны, мы, европейцы, члены ЕС, должны обсудить и принять решение по пунктам, которые касаются нас", - добавил министр. При этом он подчеркнул, что "в этом контексте Турция играет важную посредническую роль".