Орбан выразил надежду, что в сотрудничестве с РФ еще многое будет сделано

Венгерский премьер считает, что оно принесет большую пользу народам обеих стран

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Ruptly

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия намерена продолжить сотрудничество с Россией и надеется, что оно принесет большую пользу народам обеих стран. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"Думаю, что с поправкой на текущий политический момент мы действительно очень многое сделали для развития взаимодействия между нашими народами. И я искренне надеюсь, что мы еще многое сделаем", - сказал глава правительства.