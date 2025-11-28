Орбан: Венгрия заинтересована в успешном завершении мирных инициатив по Украине
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия заинтересована в том, чтобы мирные инициативы по Украине успешно завершились. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Венгрия заинтересована в мире. Мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к миру", - сказал Орбан.