Орбан: Венгрия заинтересована в успешном завершении мирных инициатив по Украине

Венгерский премьер прибыл на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия заинтересована в том, чтобы мирные инициативы по Украине успешно завершились. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Венгрия заинтересована в мире. Мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к миру", - сказал Орбан.