В Польше потребовали объяснений от Киева по поводу коррупции

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал коррупционный скандал на Украине "плохой новостью" для Западной Европы

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш © Antonio Masiello/ Getty Images

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Польша хотела бы получить объяснения от Украины по поводу разразившегося в стране коррупционного скандала, так как он является "плохой новостью" для Западной Европы. Такое мнение высказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

В пятницу к главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку пришли с обысками представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер сообщил, что эти обыски проходят в рамках операции "Мидас" по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе Украины, в которых замешан бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич.

"Это нехорошие новости для Польши и Западной Европы, чья граница безопасности в настоящее время проходит по российско-украинскому фронту. Мы ждем объяснений. Наша стратегия поддержки Украины остается неизменной, поскольку именно там находятся пределы нашей безопасности, но без прозрачности в антикоррупционной политике, например, невозможно вступить в Европейский Союз ", - приводит слова Косиняк-Камыша интернет-портал onet.pl.

По данным портала, министр национальной обороны Польши также отметил, что "вопрос возможной коррупции в высших эшелонах власти не способствует продолжающимся мирным переговорам".