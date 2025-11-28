Венгрия намерена продолжить взаимодействие с Россией

Венгерский премьер-министр надеется, что сотрудничество принесет большую пользу народам обеих стран

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия намерена продолжить сотрудничество с Россией и надеется, что оно принесет большую пользу народам обеих стран. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"Думаю, что с поправкой на текущий политический момент мы действительно очень многое сделали для развития взаимодействия между нашими народами. И я искренне надеюсь, что мы еще многое сделаем", - сказал глава правительства.

Он поблагодарил Путина за предоставленную возможность провести переговоры в Москве и отметил, что в качестве премьер-министра встречается с ним уже в 14-й раз.

Орбан является единственным лидером из стран Евросоюза, который не только сохранил контакты, но и регулярно встречается с президентом РФ после начала вооруженного конфликта на Украине. В 2023 году их встреча состоялась 17 октября в Китае во время международного форума "Один пояс - один путь", а в 2024 году - 5 июля в Москве. Венгерский премьер совершил тогда в ходе своей миротворческой миссии поездки на Украину, в Россию, Китай и США.