В ФРГ считают, что скандал с коррупцией не влияет на переговорные позиции Киева

Представитель немецкого кабмина Штеффен Майер заявил, что Украина может быть уверена в поддержке Германии

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство ФРГ полагает, что продолжающееся на Украине расследование по громкому коррупционному делу не влияет на позиции Киева на переговорах по урегулированию.

"Нет связи. По нашей информации, речь идет о продолжающемся расследовании украинских антикоррупционных институтов", - сказал на брифинге представитель кабмина Штеффен Майер, отвечая на вопрос, не может ли повлиять скандал, а именно обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, на переговоры по урегулированию конфликта.

Майер напомнил, что ранее канцлер Фридрих Мерц заявил о важности последовательной борьбы с коррупцией на Украине. "Важно, чтобы тут был прогресс", - отметил представитель правительства. В то же время он утверждал, что все, что связано с помощью Киеву, не связано с расследованием. "Украина может быть уверена в нашей поддержке", - добавил Майер.

28 ноября стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками к Ермаку в рамках расследования. Ермак позже подтвердил, что обыски проходят в его квартире. Корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер информировал, что обыски у Ермака проходят в рамках операции "Мидас".

10 ноября украинские антикоррупционные ведомства объявили о проведении операции "Мидас" по раскрытию крупных злоупотреблений в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого уже отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.