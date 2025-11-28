Еврокомиссар Макграт оценил шансы Украины на членство в ЕС на фоне коррупции

Еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права считает, что Киев должен обеспечить реальное преследование коррумпированных представителей власти и бизнеса, если рассчитывает на вступление в Европейский союз

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Украина должна обеспечить реальное преследование коррумпированных представителей власти и бизнеса, если рассчитывает на вступление в Европейский союз. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт в интервью изданию Politico.

Читайте также

Слежка за НАБУ и САП и дело Миндича. У главы офиса Зеленского проходят обыски

"В каждой стране-кандидате должна быть надежная система расследования предполагаемых случаев коррупции в высших эшелонах власти, - сказал он. - Необходима надежная система расследования, судебного преследования и вынесения обвинительных приговоров, и демонстрация эффективности в этой области - это то, чего мы требуем от всех наших государств-членов, и, конечно же, от тех, кто хочет вступить в Европейский союз".

Стандарты верховенства права должны соблюдаться всеми странами, вступающими в ЕС, добавил Макграт. "Если они [Украина] этого не сделают, то не получат поддержки от государств - членов Европейского союза на их пути к присоединению", - отметил еврокомиссар.

28 ноября сообщалось, что сотрудники антикоррупционных ведомств Украины проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер уточнил, что обыски проходят в рамках операции "Мидас". 17 ноября появилась информация о том, что на пленках по этому делу под псевдонимом Али-Баба может фигурировать Ермак.

10 ноября украинские антикоррупционные ведомства объявили о проведении операции "Мидас" по раскрытию крупных злоупотреблений в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого уже отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.