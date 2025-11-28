Maan: Израиль ударил по скрывающейся в тоннелях близ Рафаха группе ХАМАС

О возможных жертвах или пострадавших информации не поступало

КАИР, 28 ноября. /ТАСС/. Израильские силы нанесли удар с воздуха по району близ города Рафах на юге сектора Газа, где, по их предположению, в тоннелях скрываются вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщило близкое к радикальному движению агентство Maan.

По его данным, удар был нанесен "по группе, в которую входит 24 сторонника ХАМАС, укрывающейся в подземных тоннелях близ Рафаха". О возможных жертвах или пострадавших среди радикалов информации не поступало.

Ранее израильская сторона уже несколько раз говорила о ликвидации или аресте в районе Рафаха отдельных сторонников ХАМАС, оставшихся за так называемой желтой линией разграничения в секторе между ХАМАС и Израилем. Как сообщал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", израильская сторона предлагала оставшимся в тоннелях палестинцам сдаться, при этом гарантировала им не только сохранение жизни, но и переправку в сопредельные страны после определенного срока заключения в израильских тюрьмах. Однако ответа ХАМАС на такое предложение не последовало.

В четверг ХАМАС заявил, что, по его убеждению, убийство и задержание Израилем бойцов группировки, которые оказались заблокированы в туннелях близ Рафаха, "является грубым нарушением соглашения о прекращении огня в Газе". Движение призвало посредников оказать давление на Израиль, чтобы он позволил сторонникам ХАМАС "вернуться в свои дома".

До сих пор сведения относительно численности находящихся в подземных тоннелях сторонников ХАМАС разнятся. Maan указывало, что речь идет о примерно 150 вооруженных сторонниках группировки. Катарский телеканал Al Araby сообщал, что близ Рафаха остаются около 50-60 бойцов. По сведениям газеты The Wall Street Journal, Израиль и арабские страны оценивают их численность в 200-300 человек.

Ранее ХАМАС уведомил посредников о готовности вывести своих бойцов из подконтрольной израильским военным "желтой зоны" и перевести их в другие части сектора. Однако такой подход не приняли Израиль и США. Вопрос о дальнейшей судьбе членов боевого крыла ХАМАС, находящихся в тоннелях близ Рафаха, остается одним из наиболее спорных на переговорах о реализации второго этапа плана по урегулированию конфликта, который был представлен президентом США Дональдом Трампом.