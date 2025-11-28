Власти Британии подтвердили провал переговоров о допуске к оборонному фонду ЕС

Оборонная индустрия королевства по-прежнему сможет участвовать в проектах в рамках SAFE на условиях третьих стран, сообщил британский государственный министр по отношениям с ЕС Ник Томас-Симондс

Здание парламента Великобритании © AP Photo/ Richard Lewis

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Великобритания не смогла достичь соглашения с Евросоюзом о присоединении к оборонному фонду Security Action for Europe (SAFE). Об этом сообщил британский государственный министр по отношениям с ЕС Ник Томас-Симондс, слова которого приводит агентство Reuters.

"Хотя тот факт, что нам не удалось завершить переговоры о британском участии в первом раунде SAFE, вызывает разочарование, оборонная индустрия Великобритании по-прежнему сможет участвовать в проектах в рамках SAFE на условиях третьих стран", - сказал он.

"Переговоры велись добросовестно, но наша позиция всегда была предельно ясна: мы будем подписывать только те соглашения, которые отвечают национальным интересам и обеспечивают соотношение цены и качества", - подчеркнул Томас-Симондс.

В пятницу агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговоры о присоединении Лондона к фонду SAFE провалились. По его данным, стороны все еще расходятся во мнениях относительно финансового вклада Великобритании в эту инициативу.

Ранее газета Financial Times сообщала, что ЕС более чем в три раза уменьшил размер взноса, который он предлагает заплатить Великобритании за доступ к оборонному фонду сообщества. Брюссель рассчитывал, что Соединенное Королевство согласится выплатить €2 млрдза доступ к фонду SAFE объемом около €140 млрд. Изначально от Лондона требовали за это же €6,7 млрд. Однако, как указывало издание, это все равно в десятки раз больше, чем €75 млн, которые Лондон, по данным СМИ, готов внести за доступ к оборонному фонду. Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил 19 ноября, что Великобритания хотела бы стать частью оборонного фонда Евросоюза, но "не любой ценой".