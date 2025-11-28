Депутат Рады Гончаренко: на Ермака могут завести еще 170 уголовных дел

По словам политика, телефон главы офиса Зеленского может содержать переписки, каждая из которых "это отдельное уголовное производство"

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак © Петр Сивков/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Личный телефон главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может содержать переписки, по которым можно завести еще 170 новых уголовных дел на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Самое интересное сейчас, будут ли у Ермака забирать телефон. Потому что неизвестно, что за материал на него по делу Миндича. Но телефон Ермака - это потенциально еще 170 новых уголовных дел", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, каждая переписка в телефоне главы офиса Зеленского - "это отдельное уголовное производство".

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пришло с обысками к Ермаку в рамках расследования. Сам Ермак позже подтвердил, что обыски проходят в его квартире.