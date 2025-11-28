SCMP: Макрон хочет, чтобы Китай относился к Европе как к крупному партнеру

Президент Франции на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином собирается заложить основу для будущих взаимовыгодных отношений между китайской стороной и Евросоюзом

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ГОНКОНГ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Китай 3-5 декабря намерен заложить основу для будущих взаимовыгодных отношений между КНР и Евросоюзом, чтобы к ЕС в Пекине относились как к крупному партнеру. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Цель стратегического разговора [Макрона] с председателем Си Цзиньпином - добиться того, чтобы Европу уважали как крупного партнера Китая, а не как переменную величину в условиях напряженности", - заявил источник журналистам.

В частности, Макрон рассчитывает предложить выровнять торговый баланс между ЕС и КНР, пересмотреть обязательства в области безопасности и мира, а также вывести отношения сторон на новый уровень. "Китаю нужны передовые микросхемы, странам ЕС нужен надежный доступ к редкоземельным металлам, и обе стороны заинтересованы в обмене технологическими инновациями и их ускорении", - приводит газета слова источника. Он отметил, что Макрон будет исходить из взаимных интересов сторон, а не из того, "чего хотят [достичь] США в отношениях с КНР или КНР в отношениях с США".

27 ноября китайский МИД сообщил, что дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которого обсудил предстоящий визит Макрона в КНР. Советник подтвердил, что Франция придерживается политики "одного Китая", выступает за диалог и сотрудничество, а также заинтересована в координации усилий с КНР по вопросам глобального управления и по "проблемам экономического дисбаланса".