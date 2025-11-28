"Зеркало недели": обвинение Ермаку может быть связано с элитными домами

По данным издания, четыре дома под Киевом построены компанией, которая связана с бывшим вице-премьером Украины Алексеем Чернышовым

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Обвинение, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, может быть связано с хищениями для строительства элитных особняков в поселке Козин в Киевской области. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели".

Четыре дома в поселке построены компанией, которая связана с бывшим вице-премьером Украины Алексеем Чернышовым. Они расположены на территории бывшей базы отдыха "Солнечная". Каждый особняк занимает примерно 1 тыс. кв. м территории. По документам на строительство, один квадратный метр здесь стоит $300-400.

В июле блогер Анатолий Шарий сообщал, что НАБУ получило информацию об использовании полученных незаконным путем средств для строительства домов под Киевом. Элитные особняки предназначались для Зеленского, Ермака, Чернышова и бизнесмена Тимура Миндича.

24 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что дома в Козине расположены прямо на территории электрической подстанции.

В пятницу стало известно, что НАБУ пришло с обысками к Ермаку в рамках расследования дела о коррупции. Сам глава офиса позже подтвердил, что обыски проходят в его квартире.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях НАБУ под псевдонимом Али-Баба.