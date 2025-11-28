NZZ: Европе пора признать, что продолжение конфликта не в интересах Украины

Для Киева имело бы смысл пытаться перенести еще одну зиму военных действий и количество жертв, если бы они были связаны с надеждой на победу или значительное улучшение ситуации, но это не так, указал главред газеты Эрик Гуйер

ЖЕНЕВА, 28 ноября. /ТАСС/. Европейцам пора стать реалистами и признать, что продолжение конфликта с Россией не в интересах Украины. Такое мнение в статье Neue Zürcher Zeitung (NZZ) выразил главный редактор газеты Эрик Гуйер.

"Пришло время для реализма. Продолжение войны не в интересах Украины, - пишет он. - Ведь нужно быть честным: даже если европейцы обиженно надувают щеки, потому что с ними не проконсультировались перед представлением первоначальной версии [американского плана], у них нет власти, чтобы продвигать свои идеи."

По оценкам журналиста, план президента США Дональда Трампа предлагает выход из ситуации, в которой, помимо прочего, Владимир Зеленский "слишком слаб, чтобы убедить свой народ в необходимости болезненных уступок". По его словам, для Украины имело бы смысл пытаться перенести еще одну зиму военных действий и бесчисленное число жертв, если бы они "были связаны с надеждой на победу или, по крайней мере, на значительное улучшение ситуации". "Но это не так, - уверен Гуйер. - Украина может только надеяться на то, что в дальнейших боях ей удастся сохранить военный статус-кво. И даже это уже очень оптимистично".