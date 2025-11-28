Эксперт Сафонов: Молдавия заинтересована в срыве выборов Приднестровья

Политолог заявил, что Кишинев хочет подчинить себе Приднестровье и Гагаузию

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Молдавия заинтересована в срыве запланированных на 30 ноября парламентских выборов в Приднестровье и провоцировании кризиса. Такое мнение выразил ТАСС депутат законодательного органа непризнанной республики, политолог Андрей Сафонов.

"То что кишиневский режим во главе с [президентом Майей] Санду хочет сорвать парламентские выборы в Приднестровье и попытаться лишить его законодательной власти - это логично для нынешнего руководства Молдовы. Они заинтересованы в подчинении не только Приднестровья, но и Гагаузской автономии, у которых хорошие связи с Россией", - сказал Сафонов.

С этим политолог связал поступающие угрозы в адрес членов Центральной избирательной комиссии Приднестровья, а также ликвидацию Апелляционной палаты Комрата, которая утверждает выборы в Гагаузской автономии. По его словам, сегодняшнее руководство Молдавии действует в интересах ЕС и Румынии, которые в свою очередь преследуют цель "любыми способами вытеснить из этого региона Россию".

Политолог обратил внимание на то, что предстоящие выборы пройдут в тяжелой ситуации для Приднестровья, которое оказалось фактически в изоляции с 2022 года после решения Украины закрыть этот участок границы. Тогда президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения региона с целью его экономического удушения. По словам Красносельского, приднестровские компании стали подвергаться дискриминации и двойному налогообложению.