SANA: израильские военные открыли огонь по участникам демонстрации на юге Сирии

По информации агентства, военнослужащие Израиля не давали сирийцам вернуться в свой населенный пункт после участия в акции, проходившей в городе Хан-Арнаба

ТУНИС, 28 ноября. /ТАСС/. Израильские силы открыли огонь по мирным жителям, принимавшим участие в демонстрации в поддержку единства Сирии в южной провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, израильские военные не давали сирийцам вернуться в свой населенный пункт после участия в акции, проходившей в городе Хан-Арнаба. Местные жители вышли на улицу для участия в демонстрации, приуроченной к первой годовщине начала вооруженной операции, приведшей к смене режима в Дамаске 8 декабря 2024 года, а также для выражения протеста против нападений Израиля.

Тысячи сирийцев в пятницу после пятничной молитвы собрались на главных площадях городов по всей стране, чтобы выступить в поддержку единства Сирии, а также против израильской агрессии. В частности, демонстранты осудили удары ВС Израиля по населенному пункту Бейт-Джан в сирийской провинции Дамаск, которые унесли жизни 13 человек.