Daily Telegraph: США могут признать российскими Крым и другие территории

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки, несмотря на возражения со стороны европейских политиков, могут пойти на признание контроля России над Крымом и освобожденными ВС РФ территориями, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник.

"Становится все более очевидно, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что хотят", - приводит The Daily Telegraph комментарий источника.

По его информации, представители США не отказались от первоначальной стратегии, изложенной в мирном плане США по Украине, содержание которого стало известно СМИ. Согласно ему, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп отправит своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы сделать прямое предложение президенту России Владимиру Путину.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин планирует принять Уиткоффа, достигнута предварительная договоренность о его приезде в Москву на следующей неделе. Вместе с Уиткоффом могут также приехать другие представители администрации США.