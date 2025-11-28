Ермак написал заявление об отставке

Владимир Зеленский сообщил об этом в видеообращении

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram-канале.

"Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке", - сказал он.

По словам Зеленского, он хочет, чтобы "ни у кого не было никаких вопросов к Украине". "Состоится перезагрузка офиса президента Украины. <...> Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить его", - отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием.

Глубокий кризис украинской власти спровоцировало раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского. Работа парламента была заблокирована, ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака, который может быть причастен к коррупционным схемам. Как сообщал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), увольнения Ермака, в частности, потребовали от Зеленского руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако Зеленский ранее отказался уволить Ермака и даже назначил его главой украинской делегации на переговорах по урегулированию украинского кризиса.