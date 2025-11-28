Зеленский поручил СБУ провести проверку правоохранительных органов
Редакция сайта ТАСС
15:42
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины проведет проверку в правоохранительных органах, особенно в регионах. Об этом Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в Telegram-канале.
"Я говорил со Службой безопасности Украины (СБУ), чтобы они провели свой анализ ситуации в правоохранительной системе, в том числе в регионах. Скоро будут выводы, будут доклады, будут решения", - сказал он, добавив, что сейчас "очень много негатива в регионах".