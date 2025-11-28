Зеленский рассчитывает, что Рада и кабмин вовремя примут бюджет на 2026 год

Это необходимо для финансирования ВСУ и соцвыплат, пояснил он

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский рассчитывает, что Верховная рада и правительство Украины примут бюджет страны на 2026 год.

"Я рассчитываю, что премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в диалоге и единстве обеспечит Украине три вещи. Самое главное - принять бюджет 2026 года", - сказал он в своем вечернем обращении в Telegram-канале.

Это необходимо для финансирования ВСУ и соцвыплат, пояснил Зеленский. "Я ожидаю также кандидатур министров энергетики и юстиции. Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие должностные лица вызовам", - добавил он.

Проект бюджета Украины на 2026 год внесен в повестку Рады на 2 декабря. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) писал, что фракция правящей партии "Слуга народа" пока не смогла собрать достаточно голосов для его принятия.

По регламенту рассмотрение проекта бюджета на 2026 год во втором чтении должно было завершиться к 20 ноября, а окончательное принятие документа - до 1 декабря. Однако работу над ним пришлось прервать из-за кризиса, спровоцированного публикацией материалов по коррупционному "делу Тимура Миндича", в котором замешано окружение Зеленского. 19 ноября Рада отправила в отставку глав Минюста и Минэнергетики Германа Галущено и Светлану Гринчук. После этого парламент на неопределенное время "перешел в режим консультаций", пленарные заседания не проводятся.