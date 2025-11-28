Азаров ответил, как отставка Ермака повлияет на переговоры

Экс-премьер Украины напомнило слова президента Владимира Путина о том, что сейчас заключать соглашения с украинским руководством бессмысленно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров в ответ на вопрос ТАСС о том, как отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака повлияет на переговоры об урегулировании конфликта, напомнил о словах президента Владимира Путина о том, что на Украине сейчас заключать соглашения с украинским руководством бессмысленно.

"Лучший ответ дал президент России Владимир Путин, когда сказал, что переговариваться можно, но заключать соглашения сейчас не с кем", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "подписывать документы с украинским руководством бессмысленно".