"Инсайдер": вместо Ермака главой офиса Зеленского может стать Свириденко

Для этого ей нужно будет уйти с поста премьера, передает издание

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко © Hannah McKay - WPA Pool/ Getty Images

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко может стать главой офиса Владимира Зеленского вместо уволенного Андрея Ермака. Об этом сообщило издание "Инсайдер".

По его данным, кандидатуру Свириденко рассматривают на должность, но для этого ей нужно будет уйти с поста премьера.

В то же время издание пишет, что новым премьером может стать министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Отмечается, что Федорову ранее неоднократно предлагали возглавить правительство, однако он отказывался.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в своем Telegram-канале, что кандидатуру Федорова рассматривают на должность главы офиса Зеленского, а Свириденко оставят премьером.

Ранее Гончаренко сообщал, что Федоров, а также руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, требовали от Зеленского отправить Ермака в отставку на фоне коррупционного скандала. Тогда Зеленский отказался это сделать. Однако 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил.