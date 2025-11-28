Депутат Рады Гончаренко: Зеленский должен уйти следом за Ермаком

По словам депутата Рады Александра Дубинского, "Зеленский, похоже, имеет девичью мечту: что, если выбросить токсичного парня из жизни, то она сразу наладится"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский, уволив главу своего офиса Андрея Ермака, должен уйти следом за ним. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Там же парламентарий опубликовал заявление Зеленского, сделанное им в 2021 году: "Ермак пришел со мной, он уйдет со мной". "Теперь еще одно обещание выполнить - и будет норм. Работаем", - написал Гончаренко.

Ряд украинских депутатов также высказали свое мнение по поводу решения Зеленского снять с должности Ермака. "Дожали", - прокомментировала в своем Telegram-канале сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Раде Ирина Геращенко.

Депутат Марьяна Безуглая ранее обещала блокировать трибуну украинского парламента, но новость об уходе главы офиса Зеленского изменила ее решение: "Ушла эпоха. Моя забастовка в Верховной раде отменяется".

"Зеленский, похоже, имеет девичью мечту: что, если выбросить токсичного парня из жизни, то она сразу наладится", - с иронией написал в Telegram-канале оппозиционно настроенный депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО. Он не верит, что после смены руководителя офиса "вселенная автоматически перезагрузится". "Карлик на каблуках, беги! Хотя, тебя найдут уже везде", - резюмировал депутат.

Дело Миндича

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отравили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба.

Коррупционный скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа" требовали отставки Ермака. В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире Ермака и в его офисе. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий, сообщив, что сотрудничает со следствием. Вечером Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке, а затем уволил его своим указом.