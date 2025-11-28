Польша продлила ограничения на полеты вдоль границы с Украиной и Белоруссией

Ограничения действуют до 9 марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Польши продлили ограничения на полеты в зоне, примыкающей к границе с Белоруссией и Украиной.

"Польское агентство воздушного транспорта продлило до 9 марта 2026 года ограничения на свободное использование части польского воздушного пространства вдоль границы с Украиной и Белоруссией", - говорится в заявлении на сайте Польского агентства воздушного транспорта.

Польские власти ввели эти меры 10 сентября после инцидента с проникновением в воздушное пространство республики около двух десятков неизвестных беспилотников со стороны Украины и Белоруссии. Ограничения предполагают запрет на полеты гражданских беспилотников и малой авиации в ночное время вдоль границы с этими странами.