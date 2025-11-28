Додон: Санду и ее партию ждет такой же конец, как и команду Зеленского

По словам экс-президента Молдавии, начало конца власти главы республики становится все более очевидным

КИШИНЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Президента Молдавии Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности (ПДС) ждет такой же конец, как и команду ее союзника - Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя отставку главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

"Начало конца власти украинского союзника Майи Санду становится все более очевидным. Конец неминуемо ждет и вертикаль группировки Санду & ПДС. В прошлом году я говорил: Майя Санду пожалеет о фальсификациях ради второго мандата. В этом году я назвал парламентский результат ПДС - пирровой победой. Я не отказываюсь от этих слов: все, что они посеяли - бумеранг поступков и проклятие народа, над которым они издевались, - скоро их настигнет. Если бы у Майи Санду и ПДС была хоть капля совести, они подали бы в отставку и запустили досрочные выборы. Но они, скорее всего, выберут "ужас без конца" вместо "ужасного конца". Процесс запущен. Все только начинается", - написал Додон в Telegram-канале.

Оппозиционные партии обвинили Санду и ее партию в фальсификации выборов президента, парламента, которые они проиграли внутри страны и референдума о вступлении в ЕС, который также провалился. Добиться минимального перевеса в свою пользу властям удалось за счет голосования на более чем 300 участках, которые были открыты в западных странах. По словам Додона, вся интрига выборов заключалась лишь в том, сколько голосов себе "нарисует" президент и ее партия, чтобы удержать власть через подконтрольный ей ЦИК, МИД, спецслужбы, полицию и другие государственные органы. Он отметил, что даже с этими манипуляциями оппозиция получила внутри страны больше, чем Санду и партия власти. Использование административного ресурса, незаконной агитации и финансирования, другие нарушения в организации выборов также отметили наблюдатели от ОБСЕ и ПАСЕ. Однако суды Молдавии, в которых оспорила итоги голосования оппозиция, сочли, что они не повлияли на результат выборов.