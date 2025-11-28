Кнайсль: США руководствуются реалистичными идеями по Украине, в отличие от ЕС

Страны Евросоюза толкают Киев к продолжению конфликта с Москвой, считает экс-министр иностранных дел Австрии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Администрация США руководствуется реалистичными идеями по Украине, в отличие от стран ЕС, которые толкают Киев к продолжению конфликта с Москвой. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Пока США руководствуются реалистичными идеями, ЕС толкает Украину к войне с Россией. Их идея заключается в том, что украинские ветераны будут тренировать европейские армии, что приведет к тому, что коррупции станет еще больше. Не стоит недооценивать иррациональность этих сморщенных европейских подростков", - отметила она в своем Telegram-канале.

Кроме того, Кнайсль добавила, что коррупция на Украине - явление не новое.

"Однако на сей раз разоблачения о многочисленных схемах откатов в связке "правительство - энергетические компании" обнародованы в ключевой момент", - указала экс-министр иностранных дел Австрии.

Кнайсль напомнила, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, "серый кардинал", ушел в отставку, а на прошлой неделе несколько министров ушли после публикации отчетов НАБУ. Кнайсль обратила внимание на то, что у Зеленского серьезные проблемы после отставки Ермака.

"Его близкий друг и влиятельный советник, вероятно, занимался не только офисной работой. Мне кажется, что гораздо более масштабная коррупционная схема связана с миллиардами, которые поступили в страну за последние 4 года, в частности, от налогоплательщиков ЕС и США", - предположила экс-глава МИД Австрии.