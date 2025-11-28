В Раде заявили, что пост главы офиса Зеленского могут занять Буданов и Шмыгаль

Решение о назначении в лучшем случае примут 29 и 30 ноября, сообщил депутат Ярослав Железняк

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) входят в число кандидатов на должность главы офиса Владимира Зеленского вместо Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

Ранее издание "Инсайдер" сообщило, что на эту должность рассматривают кандидатуру премьер-министра Юлии Свириденко. Как информировал депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Свириденко останется премьером, а на должность главы офиса рассматривается кандидатура министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Железняк подтвердил, что в число претендентов входят Свириденко, Федоров, Шмыгаль и Буданов.

"По моей информации, есть четыре наиболее вероятных кандидата", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский доверяет Свириденко, Федорову и Шмыгалю. Однако недостаток кандидатуры премьера состоит в том, что придется переназначать все правительство, что "технически сложно". Минусом в случае со Шмыгалем станет поиск нового министра обороны, но Железняк не исключает, что на эту должность может согласиться Федоров. Среди плюсов Буданова депутат назвал "репутацию и позитивный рейтинг". При этом известно, что Зеленский ранее собирался уволить Буданова из-за его конфликта с Ермаком. Железняк считает, что решение о новом назначении в лучшем случае будет принято в эти выходные.

Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала "хорошим вариантом" назначение на вакантную должность замглавы офиса Зеленского Павла Палису. Как отмечает издание "Страна", Свириденко и Палиса считаются близкими к уволенному Ермаку. Буданов и Федоров, напротив, находятся с ним в натянутых отношениях. Что касается Шмыгаля, то он в последнее время дистанцировался от Ермака.