Reuters: Рубио пропустит встречу глав МИД НАТО 3 декабря

По информации агентства, США на встрече будет представлять первый заместитель госсекретаря Кристофер Ландау

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе 3 декабря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, США на встрече будет представлять первый заместитель госсекретаря Кристофер Ландау. Агентство называет отсутствие Рубио на предстоящей встрече "крайне необычным", подчеркивая, что это "еще более остро поставит вопрос о приверженности Вашингтона безопасности Европы". Причины, по которым Рубио пропустит встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, агентство не приводит.

10 ноября пресс-служба НАТО сообщила, что встреча министров иностранных дел альянса пройдет в Брюсселе 3 декабря, программа согласовывается.