"Страна": ВСУ удалили видео о якобы стабилизации фронта под Гуляйполем

Издание отмечает, что ситуация для ВСУ в районе Гуляйполя остается напряженной

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Силы обороны юга ВС Украины удалили из Telegram-канала фейковое видео, которым пытались доказать, что якобы стабилизировали ситуацию в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщило издание "Страна".

Издание напомнило, что в пятницу Силы обороны юга заявили в Telegram-канале о стабилизации ситуации и опубликовали видео боевых действий. Однако в социальных сетях обратили внимание на то, что видео было снято давно, деревья на кадрах зеленые. Теперь сообщение удалено из Telegram-канала Сил обороны.

В российских силовых структурах ранее сообщили ТАСС, что ВСУ выдали кадры вторжения в Курскую область за боевые действия в районе Гуляйполя.